Фетисов считает, что Овечкин не забивает из-за психологического давления
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«Овечкин готовился к сезону, всякое бывает. Александр — ответственный парень. На него оказывается серьёзная психологическая нагрузка. Хочу, чтобы он немного успокоился в этом плане», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».
Депутат выразил уверенность, что к 38-летнему россиянину вернётся голевое чутьё.
«Слишком много разговоров вокруг Овечкина и рекорда Гретцки, который является величайшим в истории спорта. Желаю Александру удачи!» — сказал он.
Нападающий провёл семь матчей подряд без голов в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» с Овечкиным разгромно проиграл «Аризоне» в НХЛ.