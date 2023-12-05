Фетисов считает, что Овечкин не забивает из-за психологического давления

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов объяснил причину безголевой серии российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Овечкин готовился к сезону, всякое бывает. Александр — ответственный парень. На него оказывается серьёзная психологическая нагрузка. Хочу, чтобы он немного успокоился в этом плане», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Депутат выразил уверенность, что к 38-летнему россиянину вернётся голевое чутьё.

«Слишком много разговоров вокруг Овечкина и рекорда Гретцки, который является величайшим в истории спорта. Желаю Александру удачи!» — сказал он.

Нападающий провёл семь матчей подряд без голов в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» с Овечкиным разгромно проиграл «Аризоне» в НХЛ.