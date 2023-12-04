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Личка заявил, что «Динамо» было сложно в матче с «Рубином»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об игре с «Рубином» в матче 17-го тура РПЛ.

«Отличный матч. Сильный соперник, дисциплинированный. Нам было сложно. Рады, что забили первыми. «Рубин» играет хорошо, выиграл пять игр из шести. Неважно, красивая была игра или нет, ребята сделали работу.

Мы много играли назад, я недоволен. Не было паса вперёд. К сожалению, не показали тех качеств, которые у нас есть», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Динамо».

«Динамо», набравшее 31 очко, расположилось на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что команда занимает то место, которое заслуживает.

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