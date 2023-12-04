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Терентьева: не хочу сказать, что Крамер плохой тренер, пусть с ним не было результатов

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева) рассказала, почему перестала тренироваться у Маркуса Крамера.
Терентьева: не хочу сказать, что Крамер плохой тренер, пусть с ним не было результатов
  • РИА Новости

«Это очень деликатный вопрос, на самом деле. В тот год, когда меня не взяли на чемпионат мира, я тренировалась у Маркуса Крамера. А в следующем сезоне стала работать с Юрием Викторовичем Бородавко.

Ни в коем случае не хочу сказать, что Маркус плохой тренер, пусть даже у меня с ним совсем не было результатов. Просто как раз тогда я стала понимать, что спортсмен и тренер должны сойтись по всем параметрам», — сказала Терентьева в интервью RT.

Ранее она рассказала о браке с Александром Терентьевым.

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