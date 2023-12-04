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Терентьева: у нас в семье есть глава, и это, безусловно, муж

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева) рассказала о браке с Александром Терентьевым.
Терентьева: у нас в семье есть глава, и это, безусловно, муж
  • РИА Новости

«Я, конечно, согласна с мнением, что с появлением семьи, действительно, чувствуешь какую-то дополнительную опору в жизни. Но на моё отношение к спорту это не влияет вообще никак. В быту — да, 100%.

У нас в семье есть глава, и это, безусловно, Саша, а я за мужем. Муж берёт на себя все проблемы. Единственное, что из неспортивных забот в большей степени было на мне, — организация свадьбы», — сказала Терентьева в интервью RT.

Ранее Терентьева ответила на вопрос, не устаёт ли она на сборах от недостатка личного пространства.

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