Терентьева: у нас в семье есть глава, и это, безусловно, муж
- РИА Новости
«Я, конечно, согласна с мнением, что с появлением семьи, действительно, чувствуешь какую-то дополнительную опору в жизни. Но на моё отношение к спорту это не влияет вообще никак. В быту — да, 100%.
У нас в семье есть глава, и это, безусловно, Саша, а я за мужем. Муж берёт на себя все проблемы. Единственное, что из неспортивных забот в большей степени было на мне, — организация свадьбы», — сказала Терентьева в интервью RT.
Ранее Терентьева ответила на вопрос, не устаёт ли она на сборах от недостатка личного пространства.