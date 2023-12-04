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Терентьева: стараюсь тянуться за парнями, как бы искусственно завышаю себе планку

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева) ответила на вопрос, не устаёт ли она на сборах от недостатка личного пространства.
Терентьева: стараюсь тянуться за парнями, как бы искусственно завышаю себе планку
  • РИА Новости

«Основные тренировки, когда идёт техническая или скоростная работа, я всегда выполняю одна. Спарринг-партнёр, даже если есть, мне зачастую только мешает, особенно если это девочка. Я стараюсь тянуться по большей части за парнями, как бы искусственно завышаю себе планку. Если выдаётся разгрузочный день, какая-то лёгкая обкатка, могу покататься с мужем в первой пульсовой зоне. Или с сестрой по лёгким участкам.

В бытовом плане я вообще не люблю оставаться одна. До замужества у нас был девчачий коллектив, сейчас постоянно рядом Саша, и мне это очень сильно помогает. Раньше ведь как было: конец сбора, надо продолжать заставлять себя тренироваться, а ты думаешь только о том, что хочешь домой, к родным и близким. Сейчас, считайте, половина семьи постоянно со мной, на сборе. Я морально не устаю», — заявила Терентьева в интервью RT.

Ранее Терентьева рассказала, в какой момент сезона у неё обычно появляется желание соревноваться.

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