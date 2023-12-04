Терентьева: первые старты всегда даются тяжело

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева) рассказала, в какой момент сезона у неё обычно появляется желание соревноваться.

«Оно всегда есть. Другой вопрос, что у меня сколько лет одна и та же картина: разбегаюсь только плюс-минус к Новому году. Только тогда появляется что-то наподобие результата. Так было, когда мы бегали Кубки мира, сейчас происходит то же самое. Первые старты всегда даются тяжело. Проходят даже на каком-то небольшом внутреннем разочаровании. Для меня в этом плане первый соревновательный месяц — самый тяжёлый», — заявила Терентьева в интервью RT.

Ранее Терентьева призналась, что может спокойно провести весь день на каблуках.