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Бородюк считает правильным решение Тюкавина продлить контракт с «Динамо»

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Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк высказался о том, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин продлил контракт с клубом.
Бородюк считает правильным решение Тюкавина продлить контракт с «Динамо»
  • РИА Новости

«Тюкавин правильно сделал. Для него это огромный шанс реализовать себя. «Динамо» — потрясающий, легендарный клуб. Пусть здесь себя проявляет. Если он будет забивать, то на него обратят внимание европейские клубы. А куда‑то переходить… Это всегда довольно сложно. Адаптация, незнание языка», — сказал Бородюк в эфире Матч Премьер.

В нынешнем сезоне он провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в €8 млн.

Новое соглашение Тюкавина с «Динамо» рассчитано до 2028 года.

Ранее Тюкавин заявил, что новость о его продлении контракта с «Динамо» ждали все.

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