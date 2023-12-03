Тюкавин заявил, что новость о его продлении контракта с «Динамо» ждали все
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«Это непростое соглашение. Первое общение ещё было в мае, и в пятницу мы наконец договорись с «Динамо» и подписали контракт на четыре года. Этого ждали все!» — цитирует игрока Sport24.
Новое соглашение рассчитано до 2028 года.
В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Тюкавин рассказал о желании поиграть на чемпионате Испании.