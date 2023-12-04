Чеферин заявил, что чемпионат мира зимой не пошёл на пользу футболу

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказал мнение касательно проведения чемпионата мира в зимнее время года.

«Я уверен в одном — чемпионат мира зимой не пошёл на пользу футболу, было бы неразумно повторять его снова. Это создаёт перегрузку в расписании матчей», — приводит слова Чеферина RTBF.

В финале чемпионата мира — 2022 Аргентина в серии пенальти одержала победу над Францией. Основное время завершилось со счётом 3:3. Лионель Месси отметился дублем в решающем матче, он также стал лучшим игроком турнира.

Ранее Месси вспомнил, как к нему относились до победы на чемпионате мира в 2022 году.