Кляйнман: МЮ объявит о сделке между Рэтклиффом и Глэйзерами на следующей неделе
По информации журналиста Марка Кляйнмана, о сделке по приобретению 25% акций МЮ Рэтклиффом у семьи Глэйзеров будет официально объявлено в начале следующей недели.
Как сообщают СМИ, Рэтклифф приобретёт 25% акций английского клуба за 1,3 млрд фунтов стерлингов.
«Манчестер Юнайтед» (24 очка) располагается на седьмой строчке Английской премьер-лиги (АПЛ).
Ранее сообщалось, что Рэтклифф будет советоваться с Алексом Фергюсоном по вопросам перестройки клуба.