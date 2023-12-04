Кляйнман: МЮ объявит о сделке между Рэтклиффом и Глэйзерами на следующей неделе

Стало известно, когда «Манчестер Юнайтед» объявит о сделке между миллиардером, одним из самых богатых людей Великобритании Джимом Рэтклиффом и семьёй Глэйзеров.

По информации журналиста Марка Кляйнмана, о сделке по приобретению 25% акций МЮ Рэтклиффом у семьи Глэйзеров будет официально объявлено в начале следующей недели.

Как сообщают СМИ, Рэтклифф приобретёт 25% акций английского клуба за 1,3 млрд фунтов стерлингов.

«Манчестер Юнайтед» (24 очка) располагается на седьмой строчке Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее сообщалось, что Рэтклифф будет советоваться с Алексом Фергюсоном по вопросам перестройки клуба.