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Наумов считает, что Джикия будет хорошим усилением для «Локомотива»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил возможный трансфер защитника «Спартака» Георгия Джикии в стан красно-зелёных.
Наумов считает, что Джикия будет хорошим усилением для «Локомотива»
  • РИА Новости

«Зона центральных защитников в «Локомотиве» самая слабая. Фассон, Морозов и Погостнов совершают ошибки, так как ещё молоды. Джикия будет хорошим усилением для «Локомотива», тем более он играл в «Казанке», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Как сообщает Metaratings.ru, на вероятность трансфера могут повлиять несколько факторов: «Локомотив» испытывает финансовые сложности, а в «Спартаке» по-прежнему нет полной ясности с позицией тренера.

По информации источника, данные причины могут осложнить процесс переговоров по Джикии.

Футболист в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отличился результативными действиями и получил две жёлтые карточки. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года.

Ранее агент Джикии подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику.

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