Кечинов — о «Спартаке»: в данный момент мы видим застой

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о последних результатах красно-белых в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В игре «Спартака» отсутствует стабильность, из-за чего с командой происходят такие качели, когда удаётся выиграть в одном матче, а в следующем коллектив терпит поражение. Тем не менее неудача в игре с «Ахматом» не выбила красно-белых из гонки за бронзовые медали РПЛ. В турнирной таблице сейчас хорошая плотность», — отметил он.

Кечинов также порассуждал о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского клуба.

«Команда продолжает топтаться на месте, а то и вовсе регрессирует. Руководство клуба должно дать себе ответ, куда двигается «Спартак» с этим тренером. Я сам не сторонник того, чтобы поспешно менять наставников, на создание сильного чемпионского коллектива нужно время. Но в данный момент мы видим застой», — сказал RT экс-футболист красно-белых.

Ранее Кечинов заявил, что Бериша хотел спровоцировать Абаскаля.