Кечинов считает, что Бериша хотел спровоцировать Абаскаля

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о решении арбитра Евгения Кукуляка показать красную карточку главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».

«Бериша был не прав в ситуации с Абаскалем. Понятно, что футболист хотел спровоцировать главного тренера красно-белых. Бернард вообще крайне эмоциональный игрок и не сдерживает эмоций. Но наставник команды должен быть более собранным, пусть даже его и разозлила такая выходка. Он не имеет права себя так вести.

У «Спартака» многомиллионная армия болельщиков, среди которых есть и дети. Гильермо стоит помнить об этом и служить примером достойного поведения. Можно было просто проигнорировать всё случившееся», — сказал Кечинов RT.

Ранее сообщалось, что Абаскаль приглашён на заседание КДК РФС после своего поведения в матче с «Ахматом».