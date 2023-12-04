Кечинов считает, что Бериша хотел спровоцировать Абаскаля
- Gettyimages.ru
«Бериша был не прав в ситуации с Абаскалем. Понятно, что футболист хотел спровоцировать главного тренера красно-белых. Бернард вообще крайне эмоциональный игрок и не сдерживает эмоций. Но наставник команды должен быть более собранным, пусть даже его и разозлила такая выходка. Он не имеет права себя так вести.
У «Спартака» многомиллионная армия болельщиков, среди которых есть и дети. Гильермо стоит помнить об этом и служить примером достойного поведения. Можно было просто проигнорировать всё случившееся», — сказал Кечинов RT.
Ранее сообщалось, что Абаскаль приглашён на заседание КДК РФС после своего поведения в матче с «Ахматом».