RT в Telegram
Подпишись

Кечинов считает, что Бериша хотел спровоцировать Абаскаля

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о решении арбитра Евгения Кукуляка показать красную карточку главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».
Кечинов считает, что Бериша хотел спровоцировать Абаскаля
  • Gettyimages.ru

«Бериша был не прав в ситуации с Абаскалем. Понятно, что футболист хотел спровоцировать главного тренера красно-белых. Бернард вообще крайне эмоциональный игрок и не сдерживает эмоций. Но наставник команды должен быть более собранным, пусть даже его и разозлила такая выходка. Он не имеет права себя так вести.

У «Спартака» многомиллионная армия болельщиков, среди которых есть и дети. Гильермо стоит помнить об этом и служить примером достойного поведения. Можно было просто проигнорировать всё случившееся», — сказал Кечинов RT.

Ранее сообщалось, что Абаскаль приглашён на заседание КДК РФС после своего поведения в матче с «Ахматом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить