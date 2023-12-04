Тарасов: радует, что интрига в РПЛ сохраняется
- РИА Новости
«Конечно, радует, что интрига в чемпионате сохраняется. Чем больше команд претендует на чемпионство, тем лучше! Интереснее смотреть», — цитирует Тарасова «Чемпионат».
Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар» (35 очков). «Быки» опережают действующего чемпиона, санкт-петербургский «Зенит», на два очка.
Третьего декабря в рамках 17-го тура чемпионата России подопечные Сергея Семака потерпели поражение от «Локомотива» со счётом 1:3.
Ранее защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о своём состоянии после матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом».