Тарасов: радует, что интрига в РПЛ сохраняется

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о турнирной ситуации в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24.

«Конечно, радует, что интрига в чемпионате сохраняется. Чем больше команд претендует на чемпионство, тем лучше! Интереснее смотреть», — цитирует Тарасова «Чемпионат».

Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар» (35 очков). «Быки» опережают действующего чемпиона, санкт-петербургский «Зенит», на два очка.

Третьего декабря в рамках 17-го тура чемпионата России подопечные Сергея Семака потерпели поражение от «Локомотива» со счётом 1:3.

Ранее защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о своём состоянии после матча 17-го тура РПЛ с «Локомотивом».