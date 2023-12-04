RT в Telegram
Подпишись

Калешин: испанская Медиалига Пике — это смешная пародия на российскую

Короткая ссылка
Бывший наставник «Акрона» Евгений Калешин сравнил испанскую и российскую медийные футбольные лиги.
Калешин: испанская Медиалига Пике — это смешная пародия на российскую
  • РИА Новости

«Я смотрел испанскую Медиалигу — это вообще смешная пародия на МФЛ. Что сделал Пике — даже близко не то, что делают у нас. Наши сделали уникальнейший продукт, у которого вообще аналогов нет в мире», — цитирует Калешина Telegram-канале «Крысева».

1 декабря сборная ФНЛ одержала разгромную победу над командой Медиалиги в товарищеском матче.

Встреча прошла на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске и завершилась со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Сердер Сердеров и Дмитрий Шадринцев, также Эльдар Низамутдинов оформил дубль.

Ранее сообщалось, что массовая потасовка произошла в матче сборных ФНЛ и Медиалиги. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить