Калешин: испанская Медиалига Пике — это смешная пародия на российскую

Бывший наставник «Акрона» Евгений Калешин сравнил испанскую и российскую медийные футбольные лиги.

«Я смотрел испанскую Медиалигу — это вообще смешная пародия на МФЛ. Что сделал Пике — даже близко не то, что делают у нас. Наши сделали уникальнейший продукт, у которого вообще аналогов нет в мире», — цитирует Калешина Telegram-канале «Крысева».

1 декабря сборная ФНЛ одержала разгромную победу над командой Медиалиги в товарищеском матче.

Встреча прошла на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске и завершилась со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Сердер Сердеров и Дмитрий Шадринцев, также Эльдар Низамутдинов оформил дубль.

Ранее сообщалось, что массовая потасовка произошла в матче сборных ФНЛ и Медиалиги.