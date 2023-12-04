Почеттино недоволен количеством красных карточек в матчах АПЛ
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«Почему 14—15 минут дополнительного времени? Мы молодая команда. Нам нужно оставить подобный опыт с красными карточками», — цитирует Почеттино Фабрицио Романо в соцсетях.
Встреча между командами завершилась со счётом 3:2 в пользу синих. Команда занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков. В нынешнем сезоне три игрока «Челси» получили по красной карточке.
Ранее сообщалось, что две девушки обвинили игрока АПЛ в изнасиловании.