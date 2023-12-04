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Почеттино недоволен количеством красных карточек в матчах АПЛ

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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отреагировал на удаление Конора Галлахера в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном».
Почеттино недоволен количеством красных карточек в матчах АПЛ
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

«Почему 14—15 минут дополнительного времени? Мы молодая команда. Нам нужно оставить подобный опыт с красными карточками», — цитирует Почеттино Фабрицио Романо в соцсетях.

Встреча между командами завершилась со счётом 3:2 в пользу синих. Команда занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков. В нынешнем сезоне три игрока «Челси» получили по красной карточке.

Ранее сообщалось, что две девушки обвинили игрока АПЛ в изнасиловании.

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