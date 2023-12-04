RT в Telegram
Подпишись

Гришин: ЦСКА победил «Ростов» за счёт бойцовских качеств

Короткая ссылка
Чемпион СССР в составе московского ЦСКА Александр Гришин считает, что игроки армейского клуба проявили характер в матче 17-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

«А какая игра в таких условиях? Да, счёт хороший для ЦСКА. Мы накануне видели матч между «Балтикой» и «Спартаком». В таких условиях на первый план выходят бойцовские качества. Кто сильнее выглядит физически и мощнее», — цитирует Гришина Metaratings.

По его мнению, «с точки зрения футболиста, смотреть надо футбол, когда зелёная трава и мяч катится».

«Когда люди отдают передачу в то место, куда хотят, и мяч туда прилетает, а на снегу этого не происходит. Конечно, тяжёлые условия, а ЦСКА лучше приспособился и заслуженно победил», — добавил Гришин.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу армейской команды. В составе победителей отличились Фёдор Чалов и Виктор Мендес. Матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву.

ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.

Ранее сообщалось, что ЦСКА пошутил о голе Чалова в ворота «Ростова» фрагментом из мультфильма «Миньоны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить