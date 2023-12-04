Гришин: ЦСКА победил «Ростов» за счёт бойцовских качеств

Чемпион СССР в составе московского ЦСКА Александр Гришин считает, что игроки армейского клуба проявили характер в матче 17-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

«А какая игра в таких условиях? Да, счёт хороший для ЦСКА. Мы накануне видели матч между «Балтикой» и «Спартаком». В таких условиях на первый план выходят бойцовские качества. Кто сильнее выглядит физически и мощнее», — цитирует Гришина Metaratings.

По его мнению, «с точки зрения футболиста, смотреть надо футбол, когда зелёная трава и мяч катится».

«Когда люди отдают передачу в то место, куда хотят, и мяч туда прилетает, а на снегу этого не происходит. Конечно, тяжёлые условия, а ЦСКА лучше приспособился и заслуженно победил», — добавил Гришин.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу армейской команды. В составе победителей отличились Фёдор Чалов и Виктор Мендес. Матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву.

ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.

Ранее сообщалось, что ЦСКА пошутил о голе Чалова в ворота «Ростова» фрагментом из мультфильма «Миньоны».