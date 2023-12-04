Голевой пас Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
Игра в Сент-Поле завершилась со счётом 4:1 в пользу команды из Штата Северной звезды.
В составе победителей шайбы забросили Марко Росси (третья и 12-я минуты), Матс Цуккарелло (18-я), Мэтт Болди (32-я). Кирилл Капризов записал в свой актив результативную передачу. У проигравших отличился Тейлор Рэддиш (53-я).
«Миннесота» с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Чикаго» (14) — 15-е.
Ранее сообщалось, что гол Никиты Задорова в ворота бывшей команды принёс «Ванкуверу» победу над «Калгари» в НХЛ.