Тренер «Спартака» Слишкович считает неспортивным поведение Бериши

Владимир Слишкович, ассистент главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля, считает, что полузащитник грозненского «Ахмата» Бернард Бериша не должен был вести себя агрессивно перед скамейкой запасных столичной команды.

«Я лишь видел, как Бериша побежал праздновать забитый «Ахматом» гол к нашей скамейке. Было бы понятно, если бы это был автор гола, в эйфории, но он был лишь автором голевой передачи. На мой взгляд, его жест совершенно неспортивный», — цитирует тренера «Чемпионат».

По его словам, «после этого все поднялись, было много народа».

«Я не видел, что происходило дальше. Видел падение, красную карточку. Но повторю, то, что сделал Бериша, неспортивно, такого не должно быть», — добавил Слишкович.

«Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России. После первого гола Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул косовара и был удалён.

«Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 27 очками. «Ахмат» (16) занимает 13-ю позицию.

Ранее сообщалось, что игроки «Ахмата» и «Спартака» устроили потасовку в подтрибунном помещении.