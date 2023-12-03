Гол Кулушевски спас «Тоттенхэм» от поражения в матче АПЛ с «Манчестер Сити»
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Игра на закончилась со счётом 3:3.
В составе команды Хосепа Гвардиолы отличились Фил Фоден (31-я минута) и Джек Грилиш (81-я).
В коллективе из Лондона мячи забили Джовани Ло Чельсо (69-я), Деян Кулушевски (90-я). Гол и мяч в свои ворота оформил Сон Хын Мин (шестая, девятая).
«Сити» с 30 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Тоттенхэм» (27) занимает пятое место.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛ.