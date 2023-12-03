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Гол Кулушевски спас «Тоттенхэм» от поражения в матче АПЛ с «Манчестер Сити»

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«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» не смогли выявить победителя в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.
Гол Кулушевски спас «Тоттенхэм» от поражения в матче АПЛ с «Манчестер Сити»
  • AP
  • © Dave Thompson

Игра на закончилась со счётом 3:3.

В составе команды Хосепа Гвардиолы отличились Фил Фоден (31-я минута) и Джек Грилиш (81-я).

В коллективе из Лондона мячи забили Джовани Ло Чельсо (69-я), Деян Кулушевски (90-я). Гол и мяч в свои ворота оформил Сон Хын Мин (шестая, девятая).

«Сити» с 30 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Тоттенхэм» (27) занимает пятое место.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» в матче АПЛ.

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