Гол Кулушевски спас «Тоттенхэм» от поражения в матче АПЛ с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» не смогли выявить победителя в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.

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© Dave Thompson