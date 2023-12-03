Мостовой — об удалении Абаскаля: он никогда не знал, что такое футбол

Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль должен научиться сдерживать эмоции во время матчей.

«Абаскаль перепутал виды спорта? Он не то что перепутал, он никогда не знал, что такое футбол. Здесь ничего удивительного нет. Он никогда не играл в футбол и не знает, что такое забивать голы, получать травмы, мучаться от боли. Мы же все понимаем, что человек никогда не был близок к футболу», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

«Спартак» проиграл грозненскому «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. В составе красно-белых отличился Антон Зиньковский (44-я минута). У грозненской команды мячи забили Гамид Агаларов (34-я) и Светослав Ковачев (48-я). На 35-й минуте матча арбитр показал Абаскалю красную карточку.

«Спартак» расположился на седьмом месте таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) с 27 очками. У «Ахмата» 13-е место и 16 очков.

Ранее стало известно, что спровоцировало Абаскаля напасть на игрока «Ахмата» Бернарда Беришу.