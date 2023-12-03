Мостовой — об удалении Абаскаля: он никогда не знал, что такое футбол
- РИА Новости
«Абаскаль перепутал виды спорта? Он не то что перепутал, он никогда не знал, что такое футбол. Здесь ничего удивительного нет. Он никогда не играл в футбол и не знает, что такое забивать голы, получать травмы, мучаться от боли. Мы же все понимаем, что человек никогда не был близок к футболу», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».
«Спартак» проиграл грозненскому «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. В составе красно-белых отличился Антон Зиньковский (44-я минута). У грозненской команды мячи забили Гамид Агаларов (34-я) и Светослав Ковачев (48-я). На 35-й минуте матча арбитр показал Абаскалю красную карточку.
«Спартак» расположился на седьмом месте таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) с 27 очками. У «Ахмата» 13-е место и 16 очков.
Ранее стало известно, что спровоцировало Абаскаля напасть на игрока «Ахмата» Бернарда Беришу.