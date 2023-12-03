«Спартак» потерпел поражение от «Ахмата» в матче 17-го тура РПЛ

Столичный «Спартак» проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:2.

В составе красно-белых отличился Антон Зиньковский на 44-й минуте. У грозненской команды мячи забили Гамид Агаларов (34-я) и Светослав Ковачев (48-я).

На 35-й минуте матча арбитр показал главному тренеру столичной команды Гильермо Абаскалю красную карточку.

«Спартак» расположился на седьмом месте таблицы Российской премьер-лиги с 27 очками. У «Ахмата» 13-е место и 16 очков.

Ранее стало известно, что спровоцировало тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля напасть на игрока «Ахмата» Бернарда Беришу.