RT в Telegram
Подпишись

«Спартак» потерпел поражение от «Ахмата» в матче 17-го тура РПЛ

Короткая ссылка
Столичный «Спартак» проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
«Спартак» потерпел поражение от «Ахмата» в матче 17-го тура РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Встреча завершилась со счётом 1:2.

В составе красно-белых отличился Антон Зиньковский на 44-й минуте. У грозненской команды мячи забили Гамид Агаларов (34-я) и Светослав Ковачев (48-я). 

На 35-й минуте матча арбитр показал главному тренеру столичной команды Гильермо Абаскалю красную карточку. 

«Спартак» расположился на седьмом месте таблицы Российской премьер-лиги с 27 очками. У «Ахмата» 13-е место и 16 очков. 

Ранее стало известно, что спровоцировало тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля напасть на игрока «Ахмата» Бернарда Беришу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить