Абаскаль получил красную карточку в матче 17-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль получил красную карточку в матче 17‑го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом».

Форвард хозяев Гамид Агаларов открыл счёт на 34-й минуте, после чего у скамейки запасных красно-белых произошла потасовка после того, как Абаскаль оттолкнул игрока «Ахмата» Бернарда Беришу.

По итогам стычки испанский специалист получил красную карточку, а Бериша — жёлтую.

Счёт встречи — 1:1.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская предположила, что только после Абаскаля «Спартак» может вернуться в борьбу за медали на чемпионате России по футболу сезона-2023/24.