Смородская: «Спартак» после отставки Абаскаля начнёт претендовать на медали РПЛ
«Если Абаскаля не уволят до зимней паузы, то не будет. Возможно, они будут в пятерке, но в тройку призеров с такой нестабильной игрой не войдут, наверное», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».
Она подчеркнула, что работа испанского специалиста в «Спартаке» пока не впечатляет.
«Результата никакого я не вижу, поэтому и ждать от них чуда не приходится», — добавила Смородская.
«Спартак» с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).
Ранее Абаскаль заявил, что «Спартаку» не хватило агрессии в атаке в игре с «Оренбургом».