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Смородская: «Спартак» после отставки Абаскаля начнёт претендовать на медали РПЛ

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что только после отставки Гильермо Абаскаля «Спартака» может вернуться в борьбу за медали чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«Если Абаскаля не уволят до зимней паузы, то не будет. Возможно, они будут в пятерке, но в тройку призеров с такой нестабильной игрой не войдут, наверное», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Она подчеркнула, что работа испанского специалиста в «Спартаке» пока не впечатляет.

«Результата никакого я не вижу, поэтому и ждать от них чуда не приходится», — добавила Смородская.

«Спартак» с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

Ранее Абаскаль заявил, что «Спартаку» не хватило агрессии в атаке в игре с «Оренбургом».

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