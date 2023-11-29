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Абаскаль считает, что «Спартаку» не хватило агрессии в атаке в игре с «Оренбургом»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что его подопечные не заслуживали поражения в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу.
Абаскаль считает, что «Спартаку» не хватило агрессии в атаке в игре с «Оренбургом»
  • Gettyimages.ru

«Сегодня, конечно, результат не тот, который мы хотели. Мы могли бы начать этот матч лучше, не хватало агрессии, также был пенальти. В целом это, конечно, повлияло на ход встречи. Потом была и красная карточка. Конечно, всё это влияет на результат», — цитирует Абаскаля «Спорт-Экспресс».

Он напомнил, что «Спартак» оказался в похожей ситуации в матче с «Локомотивом».

«Во втором тайме команда работала, старалась, были моменты, но не смогли их реализовать. Сегодняшняя игра показывает, что ни в коем случае нельзя расслабляться, терять концентрацию», — добавил Абаскаль.

Встреча в Оренбурге на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на десятой минуте с пенальти забил Николай Титков. На 40-й минуте красную карточку получил игрок красно-белых Олег Рябчук.

Ответная игра пройдёт 12 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что Александр Соболев отдал награду лучшему игроку матча «Оренбург» — «Спартак» Титкову.

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