Тарханов назвал большой глупостью переход РПЛ на систему «осень — весна»
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«Мы сделали большую глупость, когда решили перейти на систему «осень — весна». Формат «весна — осень» позволит нам начинать чемпионат в середине марта и заканчивать его приблизительно в октябре. Какие будут преимущества от этого? Самое главное — погодные условия в матчах станут лучше, что понравится не только футболистам, но и болельщикам.
Вдобавок увеличится посещаемость игр, поскольку они будут проходить и в летний период. Что касается возвращения российских команд в еврокубки, «весна — осень» положительно скажется на физическом состоянии футболистов. В 1976 году специалисты вроде Валерия Лобановского тоже пробовали перевести наш чемпионат на систему «осень — весна», но со временем они поняли, что лучше вернуть всё как было», — сказал Тарханов RT.
Ранее сообщалось, что Тарханов считает, что матч ЦСКА — «Ростов» следовало перенести из-за снегопада.