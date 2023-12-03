Тарханов назвал большой глупостью переход РПЛ на систему «осень — весна»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов ответил на вопрос о своём отношении к нынешнему календарю матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы сделали большую глупость, когда решили перейти на систему «осень — весна». Формат «весна — осень» позволит нам начинать чемпионат в середине марта и заканчивать его приблизительно в октябре. Какие будут преимущества от этого? Самое главное — погодные условия в матчах станут лучше, что понравится не только футболистам, но и болельщикам.

Вдобавок увеличится посещаемость игр, поскольку они будут проходить и в летний период. Что касается возвращения российских команд в еврокубки, «весна — осень» положительно скажется на физическом состоянии футболистов. В 1976 году специалисты вроде Валерия Лобановского тоже пробовали перевести наш чемпионат на систему «осень — весна», но со временем они поняли, что лучше вернуть всё как было», — сказал Тарханов RT.

Ранее сообщалось, что Тарханов считает, что матч ЦСКА — «Ростов» следовало перенести из-за снегопада.