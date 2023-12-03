Тарханов считает, что матч ЦСКА — «Ростов» следовало перенести из-за снегопада

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о погодных условиях в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием армейцев и «Ростова».

«Наверное, стоило всё же перенести эту игру на другой день. Даже главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сказал, что футбол получился из разряда бей-беги. Нам надо задуматься о переводе чемпионата на систему «весна — осень». К тому же в такую погоду шанс получить травму для футболистов лишь увеличивается», — сказал Тарханов RT.

Тренер также высказался о праздновании полузащитника армейцев Виктора Мендеса после забитого им дебютного гола за команду.

«Он очень эмоционально отпраздновал свой гол. Думаю, что такого количества снега Виктор ещё не видел. Мендес наверняка запомнит этот момент и будет вспоминать его, рассказывая своим детям и внукам, как играл в России в такую погоду», — добавил он.

Ранее Сёмин высказался о погодных условиях в матче 17-го тура РПЛ с участием ЦСКА и «Ростова».