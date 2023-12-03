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Сёмин: формат «весна — осень» поможет российским командам после возвращения в еврокубки

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о текущем календаре проведения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин: формат «весна — осень» поможет российским командам после возвращения в еврокубки
  • РИА Новости

«Безусловно, нужно вернуться к системе «весна — осень». Прежде всего это будет выгодно самим командам, преимуществ от этого перехода у них станет только больше. Посмотрите на чемпионат Норвегии, где остались верны этому формату: их клубы показывают хорошие результаты, взять хоть последние выступления «Будё-Глимт» в еврокубках или взглянуть на прогресс футболистов из их лиги», — сказал Сёмин RT.

Тренер также рассказал о преимуществах системы «весна — осень» для российских команд в РПЛ.  

«Во-первых, погодные условия во время матчей будут лучше, а это самое главное. Во-вторых, у нас появится хорошая возможность проводить игры в летний период, что привлечёт большее количество болельщиков на стадионы. К тому же, когда Россия вернётся в еврокубки, наши команды будут иметь хорошее преимущество при подготовке к первым матчам группового этапа Лиги чемпионов, поскольку в РПЛ будет середина чемпионата, а у основных конкурентов — только начало», — добавил он.

Ранее Сёмин высказался о погодных условиях в матче 17-го тура РПЛ с участием ЦСКА и «Ростова».

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