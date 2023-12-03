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Алаев допустил, что матчи 18-го тура РПЛ могут перенести на весеннюю часть сезона

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев допустил, что матчи 18-го тура чемпионата могут быть перенесены на весеннюю часть сезона.
Алаев допустил, что матчи 18-го тура РПЛ могут перенести на весеннюю часть сезона
  • РИА Новости

«Посмотрим, какая ситуация будет с погодой к следующему туру. У нас есть возможность перенести матчи на весеннюю часть чемпионата», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

3 декабря в условиях снегопада прошёл матч 17-го тура ЦСКА — «Ростов» (2:0). Из-за этих же условий на полчаса перенесли игру «Локомотив» — «Зенит».

Матчи 18-го тура запланированы на 8—10 декабря. Отметим, что, согласно прогнозу Гидрометцентра России, в период с 5 по 10 декабря в Москве и Московской области ожидается значительное понижение температуры: днём -10…-16 °С, ночью -14…-20 °С.

По регламенту РПЛ, если температура воздуха ниже -15°С, то делегат должен запросить согласие на участие в матче от обеих играющих команд.

Ранее сообщалось, что два матча 18-го тура РПЛ могут быть перенесены из-за морозов.

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