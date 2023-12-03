Хачанов победил Маннарино на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»
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Россиянин победил со счётом 6:3, 6:3.
Турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит в Санкт-Петербурге 1—3 декабря. В командных соревнованиях выступают спортсмены из России, Казахстана, Испании, Сербии, Франции, Италии и Болгарии.
В 2023 году турнир проходит в новом формате: на корте встречаются две команды, каждая состоит из трёх игроков АТР, трёх игроков WTA и играющих капитанов.
Ранее Хачанов победил Лайовича на турнире «Трофеи Северной Пальмиры».