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Хачанов победил Маннарино на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

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Российский теннисист Карен Хачанов победил представителя Франции Адриана Маннарино на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.
Хачанов победил Маннарино на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Россиянин победил со счётом 6:3, 6:3.

Турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит в Санкт-Петербурге 1—3 декабря. В командных соревнованиях выступают спортсмены из России, Казахстана, Испании, Сербии, Франции, Италии и Болгарии.

В 2023 году турнир проходит в новом формате: на корте встречаются две команды, каждая состоит из трёх игроков АТР, трёх игроков WTA и играющих капитанов.

Ранее Хачанов победил Лайовича на турнире «Трофеи Северной Пальмиры».

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