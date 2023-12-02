Хачанов победил Лайовича на турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Российский теннисист Карен Хачанов победил представителя Сербии Душана Лайовича на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт‑Петербурге.

Россиянин одолел серба со счётом 4:6, 7:5, 10:7. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.

После шести игр между представителями двух команд счёт равный — 3:3.

Турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит в Санкт-Петербурге 1—3 декабря. В командных соревнованиях выступают спортсмены из России, Казахстана, Испании, Сербии, Франции, Италии и Болгарии.

В 2023 году турнир проходит в новом формате: на корте встречаются две команды, каждая состоит из трёх игроков АТР, трёх игроков WTA и играющих капитанов.

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