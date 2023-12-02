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Мыскина: для Медведева и Рублёва прошедший сезон можно считать отличным

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Анастасия Мыскина оценила прошедший сезон российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва.
Мыскина: для Медведева и Рублёва прошедший сезон можно считать отличным
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Brunskill

«Медведев и Рублёв очень круто выдержали прошедший сезон. Хотелось видеть Андрея в решающих стадиях итогового турнира. Не говорю, что он плохо выступил, просто этому есть причины. Здорово, что Даня вышел из группы, но у него был безумно сложный год», — цитирует Мыскину РИА Новости. 

На Итоговом турнире ATP Рублёв не сумел выйти из Красной группы. Он уступил Медведеву, немцу Александру Звереву и испанцу Карлосу Алькарасу. Даниил дошёл до полуфинала, где проиграл итальянцу Яннику Синнеру. 

Андрей одержал победу на турнире серии «Мастерс» в Монте‑Карло и на турнире в Бостаде. На счету россиянина 14 титулов на турнирах ATP.

Ранее генеральный директор выставочного командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев поддержал позицию ATP и WTA по турниру.

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