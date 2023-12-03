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Месси: я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Месси: я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира
  • Gettyimages.ru
  • © Gustavo Ortiz/picture alliance

«Я был уверен, что стану чемпионом мира. Так было ещё до поражения в финале ЧМ-2014. И затем это случилось. Я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира», — цитирует Месси ESPN.

В финале чемпионата мира — 2022 Аргентина в серии пенальти одержала победу над Францией. Основное время завершилось со счётом 3:3. Футболист отметился дублем в решающем матче, он также стал лучшим игроком турнира.

Ранее Месси вспомнил, как к нему относились до победы на чемпионате мира в 2022 году.

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