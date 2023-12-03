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Семшов считает, что спокойствие за своё будущее пойдёт на пользу Тюкавину

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Бронзовый призёр чемпионата Европы Игорь Семшов выразил уверенность, что подписание нового контракта с московским «Динамо» поможет нападающему Константину Тюкавину начать быстрее прогрессировать.

«Безусловно, когда ты подписываешь на долгосрочный контракт лидера, это говорит о том, что ему спокойно за своё будущее. И клуб делает ставку на своего воспитанника», — цитирует Семшова ТАСС.

По его словам, уже сейчас «лидирующие позиции Тюкавина на футбольном поле и в команде говорят о том, что это игрок с большим потенциалом».

«И потенциал его будет расти», — заключил Семшов.

В нынешнем сезоне он провёл за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в €8 млн.

Новое соглашение Тюкавина с «Динамо» рассчитано до 2028 года.

Ранее Семшов заявил, что Джону Кордобе надо было контролировать себя в матче «Уралом».

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