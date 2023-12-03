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Дешам — о жеребьёвке Евро-2024 по футболу: тяжёлая группа

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что его команда попала в непростую группу по итогам жеребьёвки чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии.

«Это тяжёлая группа, нам достались соперники из третьей корзины. Получилась более сложная группа. С Австрией мы встречались в Лиге наций, и это было непросто. Это плотная и сложная группа», — цитирует Дешама RMC Sport.

По его мнению, потенциально у футболистов из Нидерландов больше сильных качеств, чем у игроков из Австрии.

«Но играть с обеими командами всегда нелегко. Нидерланды в целом входят в число лучших европейских сборных», — добавил Дешам.

Франция получила в соперники по группе D Нидерланды и Австрию. Четвёртый участник определится в плей-офф, в котором сыграют Польша, Эстония, Уэльс и Финляндия.

Финальная стадия чемпионата Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля.

Ранее сообщалось, что стали известны составы групп финальной части чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии.

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