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РФС не намерен проводить проверку в отношении Турбина

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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев исключил какую-либо проверку главного арбитра матча 17-го тура чемпионата России по футболу между нижегородским «Пари НН» и екатеринбургским «Уралом».

«А зачем? Если есть странные ставки, пусть букмекеры расскажут о них. Тогда мы будем что-то расследовать. Если бы эта информация имела какое-то подтверждение, они бы официально обратились в РФС. Я связывался с департаментом защиты игры, к нам таких сообщений не поступало», — цитирует Каманцева «Спорт-Экспресс».

Каманцев подчеркнул, что его «больше интересуют люди, которые распространяют эту информацию».

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Сергея Юрана. Мяч забил Никита Каккоев на первой добавленной к основному времени матча минуте. 

После 17 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 24 очка и занимает девятое место в таблице РПЛ. «Урал» с 19 очками расположился на 12-м месте.

По информации СМИ, один из близких главного арбитра встречи Евгения Турбина получил 5 млн рублей накануне матча. Также были замечены странные ставки на «Урал».

Ранее сообщалось, что РФС может начать проверку разместивших информацию о взятке Турбину лиц.

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