РФС может начать проверку разместивших информацию о взятке Турбину лиц

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев не исключил, что в отношении лиц, распространивших информацию о взятке арбитру матча 17-го тура национального чемпионата между нижегородским «Пари НН» и екатеринбургским «Уралом», будет начата проверка.

«Проверку запускать не будете? Может быть, запустим. Только в сторону тех, кто раскручивает эту ситуацию. Проанализируем её ещё раз, но уже постфактум, с холодной головой. Вы же видите: если клубы не пошли в драку между собой, значит, ничего не было», — сказал Каманцев «Матч ТВ».

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Сергея Юрана. Мяч забил Никита Каккоев на первой добавленной к основному времени матча минуте.

После 17 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 24 очка и занимает девятое место в таблице РПЛ. «Урал» с 19 очками расположился на 12-м месте.

По информации СМИ, один из близких главного арбитра встречи Евгения Турбина получил 5 млн рублей накануне матча. Также были замечены странные ставки на «Урал».

Ранее сообщалось, что Каманцев назвал глупым информационным вбросом подозрение Турбина во взятке.