РФС может начать проверку разместивших информацию о взятке Турбину лиц
«Проверку запускать не будете? Может быть, запустим. Только в сторону тех, кто раскручивает эту ситуацию. Проанализируем её ещё раз, но уже постфактум, с холодной головой. Вы же видите: если клубы не пошли в драку между собой, значит, ничего не было», — сказал Каманцев «Матч ТВ».
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Сергея Юрана. Мяч забил Никита Каккоев на первой добавленной к основному времени матча минуте.
После 17 туров Российской премьер-лиги нижегородская команда набрала 24 очка и занимает девятое место в таблице РПЛ. «Урал» с 19 очками расположился на 12-м месте.
По информации СМИ, один из близких главного арбитра встречи Евгения Турбина получил 5 млн рублей накануне матча. Также были замечены странные ставки на «Урал».
Ранее сообщалось, что Каманцев назвал глупым информационным вбросом подозрение Турбина во взятке.