Дьяков: в матче ЦСКА — «Ростов» одна из команд победит с разницей в один мяч

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков не ожидает обилия голов в матче 17-го тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.

«Ростов» явно будет играть вторым номером, не будет лететь вперёд. Не думаю, что в этой игре мы увидим много голов. Какая-то команда с разницей в один мяч победит», — цитирует Дьякова Metaratings.

Экс-игрок московского «Динамо» также заявил, что от футболистов ЦСКА «сейчас тяжело ждать какой-то стабильности, потому что слишком короткая обойма футболистов».

«Тяжёлый матч будет для обеих команд. Фавориты, конечно, армейцы, всё равно играют дома, но они очень нестабильны», — заключил Дьяков.

ЦСКА с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» (20) располагается на десятой позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Игра ЦСКА — «Ростов» пройдёт 3 декабря. Матч начнётся в 14:00 мск.

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