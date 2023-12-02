Российский футболист Башкиров признан лучшим полузащитником чемпионата Финляндии

Российский футболист «Ваасан Паллосеура» Евгений Башкиров признан лучшим полузащитником сезона в чемпионате Финляндии.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Россиянин за 21 матч чемпионата Финляндии забил три мяча и отдал две результативные передачи.

ВПС занял третье место в чемпионате и, победив в финале плей-офф, получил право сыграть в квалификации Лиги конференций в следующем сезоне.

32-летний Башкиров подписал контракт с клубом в марте 2023 года. Его контракт с финнами рассчитан до 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €250 тыс.

Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин был признан лучшим футболистом команды по итогам ноября.