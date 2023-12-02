RT в Telegram
Подпишись

Самолёт с хоккеистами ЦСКА совершил вынужденную посадку по пути в Челябинск

Короткая ссылка
Самолёт с хоккеистами ЦСКА на борту совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге по пути на выездной матч регулярного чемпионата с челябинским «Трактором».
Самолёт с хоккеистами ЦСКА совершил вынужденную посадку по пути в Челябинск
  • Gettyimages.ru
  • © Teka77

«В Челябинск добираемся с приключениями! Из‑за непогоды в аэропорту Челябинска самолёт с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге. Сейчас ждём разрешения на вылет», — сообщает пресс-служба армейцев. 

Встреча между «Трактором» и ЦСКА должна пройти 3 декабря. Начало игры запланировано на 15:00 мск. 

Армейцы занимают шестую строчку в таблице Западной конференции с 42 очками. У челябинского клуба шестая строчка с 42 очками в таблице Восточной конференции.

Ранее «Салават Юлаев» победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить