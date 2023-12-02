Самолёт с хоккеистами ЦСКА совершил вынужденную посадку по пути в Челябинск

Самолёт с хоккеистами ЦСКА на борту совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге по пути на выездной матч регулярного чемпионата с челябинским «Трактором».

«В Челябинск добираемся с приключениями! Из‑за непогоды в аэропорту Челябинска самолёт с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге. Сейчас ждём разрешения на вылет», — сообщает пресс-служба армейцев.

Встреча между «Трактором» и ЦСКА должна пройти 3 декабря. Начало игры запланировано на 15:00 мск.

Армейцы занимают шестую строчку в таблице Западной конференции с 42 очками. У челябинского клуба шестая строчка с 42 очками в таблице Восточной конференции.

Ранее «Салават Юлаев» победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.