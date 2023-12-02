«Салават Юлаев» по буллитам победил «Спартак» в КХЛ

«Салават Юлаев» победил «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время игры завершилось со счётом 2:2.

В составе победителей отличились Александр Хмелевский и Иван Дроздов. У «Спартака» шайбы забросили Александр Беляев и Ансель Галимов.

Дополнительное время прошло без голов. В серии буллитов сильнее оказались уфимцы.

«Салават Юлаев» набрал 47 очков и занимает четвёртое место в Восточной конференции. В активе «Спартака» 52 очка и вторая позиция на Западе.

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