Терентьев: Большунов в такой форме, что недосягаем ни для кого в России

Лыжник Александр Терентьев высказался об Александре Большунове после спринтерской гонки на этапе Кубка России в Тюмени.

«Санёк показывает, что он сейчас в такой форме, что недосягаем ни для кого в России. Он в прологе проиграл 10 секунд — это вообще ничего не значит. Он очень хорошо провёл сегодня гонку, показал уровень своей готовности», — приводит слова Терентьева «Матч ТВ».

Большунов одержал победу в спринтерской гонке. Он показал результат 4 минуты 1,60 секунды.

Вторым стал Сергей Ардашев (+0,12). Замкнул тройку Александр Терентьев (+0,77).

Ранее Фалеева прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка России в Тюмени.