Терентьев: Большунов в такой форме, что недосягаем ни для кого в России
- РИА Новости
«Санёк показывает, что он сейчас в такой форме, что недосягаем ни для кого в России. Он в прологе проиграл 10 секунд — это вообще ничего не значит. Он очень хорошо провёл сегодня гонку, показал уровень своей готовности», — приводит слова Терентьева «Матч ТВ».
Большунов одержал победу в спринтерской гонке. Он показал результат 4 минуты 1,60 секунды.
Вторым стал Сергей Ардашев (+0,12). Замкнул тройку Александр Терентьев (+0,77).
Ранее Фалеева прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка России в Тюмени.