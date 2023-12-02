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Фалеева — о победе в спринте на КР: рада, что получилось финишировать в одиночестве

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Лыжница Анастасия Фалеева прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка России в Тюмени.
Фалеева — о победе в спринте на КР: рада, что получилось финишировать в одиночестве
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Здесь в Тюмени классная атмосфера, пришло много народа, все болеют великолепно. Сегодня сложилась отличная гонка. Я очень рада, что у меня получилось убежать и финишировать в одиночестве. Это очень приятно», — приводит слова Фалеевой «Матч ТВ».

Результат Фалеевой — 4 минуты 36,4 секунды.

Второй стала Алёна Баранова (+1,92). Замкнула тройку Евгения Крупицкая (+2,23).

Ранее Степанова выиграла гонку свободным стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам.

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