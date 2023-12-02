Месси считает, что ван Гал проявил к нему неуважение на чемпионате мира в Катаре
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Перед встречей 1/4 финала турнира в Катаре ван Гал заявил, что 35-летний аргентинец недостаточно отрабатывает в обороне.
«Месси мало играет, когда соперник владеет мячом. В этом и заключаются наши возможности», — сказал наставник нидерландской команды.
«Я не был разгорячён. Мне не нравится, когда люди так разговаривают за пределами поля и не уважают своего соперника. Я никогда так не поступал и не люблю, когда так поступают со мной. Думаю, что ван Гал сказал это специально», — приводит слова Месси ESPN.
После реализованного пенальти на 73-й минуте аргентинский нападающий подбежал к скамейке запасных соперника и приложил открытые ладони к ушам.
Сборная Аргентина стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Франции.
Ранее Месси признался, что был зол на форварда сборной Польши Роберта Левандовски из-за его слов о «Золотом мяче».