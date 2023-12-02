RT в Telegram
Подпишись

Месси считает, что ван Гал проявил к нему неуважение на чемпионате мира в Катаре

Короткая ссылка
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил о конфликте с главным тренером команды Нидерландов Луи ван Галом на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Месси считает, что ван Гал проявил к нему неуважение на чемпионате мира в Катаре
  • Gettyimages.ru
  • © Visionhaus

Перед встречей 1/4 финала турнира в Катаре ван Гал заявил, что 35-летний аргентинец недостаточно отрабатывает в обороне.

«Месси мало играет, когда соперник владеет мячом. В этом и заключаются наши возможности», — сказал наставник нидерландской команды.

«Я не был разгорячён. Мне не нравится, когда люди так разговаривают за пределами поля и не уважают своего соперника. Я никогда так не поступал и не люблю, когда так поступают со мной. Думаю, что ван Гал сказал это специально», — приводит слова Месси ESPN.

После реализованного пенальти на 73-й минуте аргентинский нападающий подбежал к скамейке запасных соперника и приложил открытые ладони к ушам.

Сборная Аргентина стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Франции.

Ранее Месси признался, что был зол на форварда сборной Польши Роберта Левандовски из-за его слов о «Золотом мяче».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить