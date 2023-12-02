Месси считает, что ван Гал проявил к нему неуважение на чемпионате мира в Катаре

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил о конфликте с главным тренером команды Нидерландов Луи ван Галом на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Перед встречей 1/4 финала турнира в Катаре ван Гал заявил, что 35-летний аргентинец недостаточно отрабатывает в обороне.

«Месси мало играет, когда соперник владеет мячом. В этом и заключаются наши возможности», — сказал наставник нидерландской команды.

«Я не был разгорячён. Мне не нравится, когда люди так разговаривают за пределами поля и не уважают своего соперника. Я никогда так не поступал и не люблю, когда так поступают со мной. Думаю, что ван Гал сказал это специально», — приводит слова Месси ESPN.

После реализованного пенальти на 73-й минуте аргентинский нападающий подбежал к скамейке запасных соперника и приложил открытые ладони к ушам.

Сборная Аргентина стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Франции.

Ранее Месси признался, что был зол на форварда сборной Польши Роберта Левандовски из-за его слов о «Золотом мяче».