Infobae: экс-игрок сборной Колумбии дисквалифицирован за шлепки по ягодицам женщины

Бывший нападающий сборной Колумбии Тео Гутьеррес дисквалифицирован за шлепки по ягодицам женщины на стадионе.

Как сообщает Infobae, инцидент произошёл во время матча чемпионата Колумбии между «Депортиво Кали» и «Депортес Толима». Гутьеррес сделал это, когда уходил на перерыв, а затем повторил действие, возвращаясь на поле.

Игрок дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на сумму более 1 млн колумбийских песо.

Ранее сообщалось, что четыре футболиста ПСЖ дисквалифицированы на четыре матча.