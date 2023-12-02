Infobae: экс-игрок сборной Колумбии дисквалифицирован за шлепки по ягодицам женщины
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- © Marcelo Endelli
Как сообщает Infobae, инцидент произошёл во время матча чемпионата Колумбии между «Депортиво Кали» и «Депортес Толима». Гутьеррес сделал это, когда уходил на перерыв, а затем повторил действие, возвращаясь на поле.
Игрок дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на сумму более 1 млн колумбийских песо.
Ранее сообщалось, что четыре футболиста ПСЖ дисквалифицированы на четыре матча.