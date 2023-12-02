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Infobae: экс-игрок сборной Колумбии дисквалифицирован за шлепки по ягодицам женщины

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Бывший нападающий сборной Колумбии Тео Гутьеррес дисквалифицирован за шлепки по ягодицам женщины на стадионе.
Infobae: экс-игрок сборной Колумбии дисквалифицирован за шлепки по ягодицам женщины
  • Gettyimages.ru
  • © Marcelo Endelli

Как сообщает Infobae, инцидент произошёл во время матча чемпионата Колумбии между «Депортиво Кали» и «Депортес Толима». Гутьеррес сделал это, когда уходил на перерыв, а затем повторил действие, возвращаясь на поле.

Игрок дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на сумму более 1 млн колумбийских песо.

Ранее сообщалось, что четыре футболиста ПСЖ дисквалифицированы на четыре матча.

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