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Тюкавин рассказал о шутке Аршавина про чемодан денег

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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос об общении с членом правления санкт-петербургского «Зенита» Андреем Аршавиным.
Тюкавин рассказал о шутке Аршавина про чемодан денег
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Особо не общались с ним. Он стоял в сторонке, что-то записывал, изучал тренировки. От него была шутка про какой-то чемодан денег. Не для публики», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 21-летний россиянин забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.

В пятницу, 1 декабря, нападающий продлил контракт с московским клубом до 30 июня 2028 года.

Ранее Тюкавин заявил, что рад продлению контракта с «Динамо».

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