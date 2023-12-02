Задоров: хочу помочь «Ванкуверу» в завоевании титулов

Российский защитник Никита Задоров прокомментировал переход в «Ванкувер».

«Я собираюсь оставить всего себя на льду для своих товарищей по команде. Для меня нет коротких путей, я сделаю всё, что в моих силах, хочу помочь «Ванкуверу» в завоевании титулов», — приводит слова Задорова пресс-служба клуба.

1 декабря «Калгари» обменял Задорова в «Ванкувер». «Калгари» в результате обмена получил выбор в третьем раунде драфта 2026 года и пик в пятом раунде драфта-2024.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее Задоров подрался с канадским хоккеистом «Нэшвилла» Жереми Лозоном в матче НХЛ.