Матч 13-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Унион» отменён из-за снегопада в Мюнхене
- AP
- © Matthias Schrader
Как сообщает Bild, погодный коллапс привёл к приостановке авиасообщения в мюнхенском аэропорту.
Из-за непогоды также пострадало железнодорожное сообщение и была временно остановлена работа метро, автобусов и трамваев.
Матч «Бавария» — «Унион» на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене должен был состояться в субботу, 2 декабря, и начаться в 17:30 мск.
Ранее сообщалось, что «Бавария» сыграла вничью с «Копенгагеном» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.