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Матч 13-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Унион» отменён из-за снегопада в Мюнхене

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Матч 13-го тура немецкой Бундеслиги между мюнхенской «Баварией» и берлинским «Унионом» отменён из-за сильного снегопада в Мюнхене.
Матч 13-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Унион» отменён из-за снегопада в Мюнхене
  • AP
  • © Matthias Schrader

Как сообщает Bild, погодный коллапс привёл к приостановке авиасообщения в мюнхенском аэропорту.

Из-за непогоды также пострадало железнодорожное сообщение и была временно остановлена работа метро, автобусов и трамваев.

Матч «Бавария» — «Унион» на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене должен был состояться в субботу, 2 декабря, и начаться в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Бавария» сыграла вничью с «Копенгагеном» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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