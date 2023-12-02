Матч 13-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Унион» отменён из-за снегопада в Мюнхене

Матч 13-го тура немецкой Бундеслиги между мюнхенской «Баварией» и берлинским «Унионом» отменён из-за сильного снегопада в Мюнхене.

Как сообщает Bild, погодный коллапс привёл к приостановке авиасообщения в мюнхенском аэропорту.

Из-за непогоды также пострадало железнодорожное сообщение и была временно остановлена работа метро, автобусов и трамваев.

Матч «Бавария» — «Унион» на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене должен был состояться в субботу, 2 декабря, и начаться в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Бавария» сыграла вничью с «Копенгагеном» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.