«Чемпионат»: Карасёв обслужит матч «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттифак»

Российский арбитр Сергей Карасёв обслужит матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Охдудом» — «Аль-Иттифаком».

Об этом «Чемпионат.com» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Карасёв отработает в качестве арбитра VAR.

Матч состоится 2 декабря в 18:00 мск.

Ранее «Аль-Ахли» обыграл «Абху» в чемпионате Саудовской Аравии при судействе Карасёва.