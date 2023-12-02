«Чемпионат»: Карасёв обслужит матч «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттифак»
Российский арбитр Сергей Карасёв обслужит матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Охдудом» — «Аль-Иттифаком».
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом «Чемпионат.com» сообщили в службе коммуникаций РФС.
Карасёв отработает в качестве арбитра VAR.
Матч состоится 2 декабря в 18:00 мск.
Ранее «Аль-Ахли» обыграл «Абху» в чемпионате Саудовской Аравии при судействе Карасёва.
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