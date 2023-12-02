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«Чемпионат»: Карасёв обслужит матч «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттифак»

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Российский арбитр Сергей Карасёв обслужит матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Охдудом» — «Аль-Иттифаком».
«Чемпионат»: Карасёв обслужит матч «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттифак»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом «Чемпионат.com» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Карасёв отработает в качестве арбитра VAR.

Матч состоится 2 декабря в 18:00 мск.

Ранее «Аль-Ахли» обыграл «Абху» в чемпионате Саудовской Аравии при судействе Карасёва.

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