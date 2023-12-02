Хоккеист «Вашингтона» Уилсон назвал бросок Овечкина огромной угрозой для соперников

Канадский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о своём одноклубнике, российском нападающем Александре Овечкине.

«Бросок Овечкина — огромная угроза для соперника. Поэтому, если ты добираешься до ворот, то, скорее всего, найдёшь способ забросить в них шайбу», — приводит слова Уилсона сайт НХЛ.

Форвард прокомментировал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Всё пошло по-нашему плану. Спецбригады были великолепны. Мы должны продолжать в том же духе», — сказал он.

Встреча проходила на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 5:4.

В прошедшей игре 38-летний россиянин отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ.